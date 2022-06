Arthur Virgílio visita moradores afetados pela cheia no Amazonas

O pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur Virgílio Neto, esteve nos municípios de Beruri, Anamã e Anori, nesta quinta-feira (15), feriado de Corpus Christi, onde foi recepcionado com muita esperança pelos moradores e lideranças comunitárias e políticas. As três cidades passam por momentos difíceis provocados pela cheia dos rios e reclamam do abandono a que estão submetidos.

