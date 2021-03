Arthur Virgílio será uma das lideranças no Congresso Nacional da Rede

Com foco na defesa dos valores democráticos e no desenvolvimento sustentável, do dia 26 a 28 de março, será realizado o 4° Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade. Entre as lideranças políticas convidadas para a abertura do evento, que será realizado de maneira virtual, está o ex-senador e diplomata Arthur Virgílio Neto (PSDB).

“Foi com muito entusiasmo que recebi o convite da minha querida amiga e conterrânea da Amazônia Marina Silva para participar da abertura desse evento. Tenho certeza que será uma excelente oportunidade para se debater sobre o meio ambiente, sobre a nossa floresta e as inúmeras possibilidades econômicas e sustentáveis que ela oferece ao país”, escreveu Virgílio ao divulgar sua participação no Congresso, por meio de suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (24.3).

Conforme a programação do evento, a abertura está marcada para se iniciar às 18h30 (Brasília), com transmissão pela página da Rede Sustentabilidade no Facebook. Além de Arthur Neto, também irão participar Eliziane Gama (Cidadania), Manuela D'ávila (PCdoB), João Campos (PSB), Ciro Gomes (PDT), Eduardo Jorge (PV), Guilherme Boulos (PSOL), Benedita da Silva (PT), Pedro Simon (MDB), Reguffe (Podemos) e Daniel Silva (PAN), entre outros líderes políticos e parlamentares da Rede.

O 4° Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade segue até o dia 28, com debates, aprovação de teses, diretrizes do partido e outras atividades.

“É um momento importante de discussão de ideias para fortalecer a luta por um país mais justo e sustentável. Desejo que a Rede prospere e continue unida, crescente, valente, como é a marca de uma cabocla chamada Marina Silva”, finalizou Arthur.