Arthur Neto celebra apoio popular recebido a cinco dias das eleições no Amazonas

A cinco dias das eleições, o candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, tem recebido fortes demonstrações de apoio em bairros e comunidades de Manaus e em municípios da região metropolitana. “Nessa reta final de campanha, o contato com o povo é energia pura”, declarou o ex-prefeito da ‘capital da Amazônia’ sob aplausos e gritos de “Arthur, nosso senador”.

Na segunda-feira (26), em reunião na comunidade Nova União, zona Norte, Arthur foi recebido por mais de 400 pessoas em uma reunião. “Exigimos respeito ao Amazonas e ao seu povo”, bradou Virgílio junto aos presentes. “Viva o Amazonas e os amazonenses. Respeita o Amazonas ou não respeita, se não respeitar eu vou fazer respeitar, é por isso que eu quero ser senador”, completou Arthur, ovacionado pela população.

Franciane Gaia, líder comunitária do local, pegou o microfone e revelou às centenas de apoiadores que Arthur é o “melhor senador que o Amazonas já teve” e que só ele pode resgatar o respeito ao Estado no Senado Federal. “Receber o senador é a esperança, é a certeza de que o povo vai ser realmente assistido, que vamos voltar a ter representação lá em Brasília e a certeza de que cada família aqui vai ter seus direitos respeitados e o nosso Amazonas vai voltar a ter uma economia com desenvolvimento e emprego”, ressaltou.

O candidato a senador teve extensa agenda no dia, participando de caminhada e carreata pelas ruas do Coroado e Ouro Verde pela manhã, que contou com a participação maciça dos moradores. “Arthur é o cara para o Senado, ele é e sempre foi o melhor”, contou Rubens Silva. “Arthur é respeitado, luta por nós e acreditamos nele”, complementou João dos Santos ao ex-senador, que à noite ainda participou de mais reuniões, uma delas para 400 moradores do bairro de Petrópolis e mais 400 no Educandos, ambos na zona Sul.

Novo Airão

Ainda na segunda, a manifestação popular também esteve em alta nas agendas realizadas pelo candidato ao Senado, Arthur Neto, em Novo Airão (a 194 quilômetros de Manaus). O ex-senador participou de carreata pelas ruas da cidade e discursou para apoiadores em reunião. Ele esteve acompanhado da primeira suplente ao Senado, Maria do Carmo Seffair, da presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro, do presidente do PSDB em Novo Airão, Wilton Santos, e do candidato a deputado estadual, Victor Santos.

“Novo Airão tem muito futuro. Eu tenho um amor enorme por esse município que só me deu alegria ao longo da minha vida pública, que há 45 anos caminho ao lado das minhas irmãs e irmãos amazonenses. Aqui mora um povo humilde, forte, talentoso, valente e inteligente. Eu gosto do Amazonas por inteiro, sou apaixonado pelo meu Estado e pelos amazonenses. Eu amo o Amazonas”, destacou Arthur Neto.

As conquistas garantidas por Arthur para Novo Airão, quando senador, foram destacadas por Victor Santos. “Ele já é parceiro do nosso município há bastante tempo. Nos ajudou com o porto, com grandes programas, receitas para a saúde e educação. É alguém que tenho plena confiança e a certeza de que é a melhor opção para o Senado no Amazonas. Eu fico muito feliz de chegar nas casas e pedir o voto para Arthur 451 e ter do outro lado o sorriso da pessoa que ouve a proposta desse grande homem público”, enfatizou.