Arpão é retirado de olho do boto ‘Curumim’ no Amazonas; vídeo

Manaus/AM - A zagaia - um espécie de arpão - que estava fincada no olho do o Boto-cor-de-rosa “Curumim” foi retirada, nesta terça-feira (30), e o animal está sendo medicado por veterinários no município de Novo Airão, interior do Amazonas.

O Instagram do flutuante dos botos, local onde “Curumim” vive, publicou um vídeo onde mostra o animal sem a lança e no olho esquerdo e no lugar está um buraco.

Conforme o superintendente interino do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, o objeto saiu sozinho do olho de Curumim que continua sendo assistido por veterinários.

Agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vão até o flutuante, ainda hoje, para avaliar o estado de saúdo do boto.

Curumim vive há anos no Parque Nacional de Anavilhanas, e desde o dia 19 de maio, ele foi visto com a zagaia cravado no olho. Até o momento ninguém foi responsabilizado pelo ferimento do animal.