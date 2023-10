Ari Moutinho se diz indignado após ser acusado de agressão por Yara Lins; veja

Manaus/AM - O conselheiro Ari Moutinho Filho se manifestou na tarde desta sexta-feira (6) após ter sido acusado de agredir verbalmente a Conselheira Yara Lins, na última terça-feira (3), antes da sessão que a elegeu presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) para o próximo biênio.

Ari Moutinho, por meio de nota, disse estar surpreso com as acusações e refutou os fatos narrados pela conselheira. Yara Lins afirmou que foi xingada de “safada, puta e vadia” pelo colega no plenário da Corte de Contas.

“Tomei conhecimento estupefato das declarações da Conselheira Yara Lins sobre suposta conduta minha no Plenário do TCE-AM. Estou surpreso e indignado, posto que os fatos não se deram da forma narrada, refutando-os veementemente. Fui criado em um ambiente de respeito e sempre estendi esse comportamento para minha vida pública”, inicia Ari.

O conselheiro disse acreditar que a postura de Yara Lins pode ser uma tentativa de lhe punir, pois ele não apoiou sua eleição para presidente do TCE-AM.

“Só posso atribuir tudo isso a uma tentativa de me punir injustamente pelo simples fato de ter me utilizado de meu direito de anular meu voto durante as eleições para a direção do TCE. O TCE sempre foi uma Corte harmônica e sempre vou estar lá para cumprir o papel fiscalizador dos recursos públicos”, completou.

Por fim, Ari Moutinho Filho disse que não irá mais comentar sobre o assunto e que adotará medidas judiciais.

“Não comento mais essas falsas acusações e vou tomar as medidas judiciais cabíveis para me defender. A verdade sempre prevalece”, concluiu o conselheiro.

Confira a nota do conselheiro na íntegra: