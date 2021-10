Arena da Amazônia passa por teste de iluminação para jogo entre Brasil e Uruguai

Manaus/AM - Neste sábado (09), o Governo do Amazonas e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizaram um novo teste de iluminação visando a partida entre Brasil e Uruguai, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. A partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Catar 2022 contará com 14 mil torcedores na quinta-feira (14).

Uma das partes centrais dos preparativos, o teste de iluminação demonstrou que a Arena está pronta para receber o clássico mundial.

“A iluminação da Arena da Amazônia recebeu atenção especial no trabalho desenvolvido em conjunto entre o Governo do Estado e CBF. Assim como foi anunciado pelo governador Wilson Lima, o estádio está pronto para Brasil x Uruguai. O teste foi realizado neste sábado, com êxito, e as avaliações continuarão até o dia da partida”, afirma Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Vacina Premiada – A campanha “Vacina Premiada”, que sorteará entradas gratuitas para Brasil x Uruguai, disponibilizou, até o momento, os nomes de 1.600 ganhadores de ingressos. Duzentos novos nomes serão anunciados após sorteio neste domingo, às 18h, no horário de Manaus.

As listas de sorteados podem ser conferidas por meio das redes sociais do Governo do Amazonas e no site da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br).

Até a terça-feira (12), serão sorteados ao todo 3 mil ingressos para o jogo, que acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na quinta (14).