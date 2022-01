Áreas de risco em atrativos turísticos serão avaliadas no Amazonas

Um ofício foi encaminhado para os 24 municípios do Amazonas que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, solicitando relatórios sobre áreas de risco de desastres naturais em atrativos turísticos como cavernas, cachoeiras e cânions no Estado.

A solicitação é um desdobramento da reunião promovida pelo Ministério do Turismo em razão do episódio que ocorreu em Capitólio, Minas Gerais, no sábado (8).

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) quer reforçar essa análise atarvés de um Mapa que engloga os municípios: Barcelos; Santa Izabel do Rio Negro; Benjamin Constant; Tabatinga; Manaus; Careiro; Iranduba; Manacapuru; Manaquiri; Novo Airão; Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; Borba; Humaitá; Novo Aripuanã; Anamã; Anori; Tefé; Uarini; Boa Vista do Ramos; Maués; Parintins; Itacoatiara e São Sebastião do Uatumã.

Apesar de o monitoramento desses locais ser de responsabilidade das prefeituras, a Amazonastur está a postos para dar o suporte necessário para que o levantamento ocorra da forma mais abrangente possível.

Para garantir segurança durante passeios turísticos, turistas podem buscar prestadores que fazem parte do cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do Turismo, que atuam no setor de turismo, o Cadastur. O Amazonas tem 1.669 estabelecimentos inseridos no Cadastur, o que resulta ser o Estado da região Norte com o maior número de prestadores que fazem parte do sistema. O turista pode conferir os estabelecimentos cadastrados no site do Cadastur cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar .