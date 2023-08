Área equivalente a 100 campos de futebol pega fogo em floresta do Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um incêndio atingiu uma área de mata próxima do município de Lábrea (a 701 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas, neste sábado (5) e deixou um rastro de destruição. O incêndio começou por volta das 15h e rapidamente ganhou uma grande proporção. A fumaça tomou conta das ruas e chegou a ser vista a quilômetros de distância.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Nacional foram enviadas ao local para controlar o incêndio. Eles trabalharam por cerca de duas horas e meia até conseguirem combater as chamas.

O incêndio não causou vítimas, mas destruiu uma área de cerca de 100 hectares de mata, ou seja, 100 campos de futebol. As autoridades ainda estão apurando as causas do incêndio.