Arcebispo de Manaus chega ao Vaticano para escolha do novo papa

Manaus/AM - O arcebispo de Manaus Dom Leonardo Steiner chegou ao Vaticano, nesta sexta-feira (25), para participar do funeral e da escolha do novo papa.

A Arquidiocese de Manaus publicou um vídeo em que Dom Leonardo usa a tradicional batina preta com filetes e faixa vermelhos usada pelos cardeais e agradeceu ao Papa Francisco pelo olhar para a região amazônica.

"Estamos aqui na Basílica de São Pedro, no velório do Papa Francisco. Nós da Amazônia temos muito a agradecer ao papa Francisco por, de novo, trazer a Amazônia para a discussão, mas especialmente nos despertar para o cuidado com a Amazônia, não só com a região amazônica, mas com os povos que ali vivem, para as culturas. Por tudo isso somos muito gratos ao papa Francisco, por nos ter ajudado a repensar e ajudado a incentivar as comunidades a viverem sua fé nessa realidade da Amazônia. Muito obrigado papa Francisco", disse o cardeal da Amazônia.