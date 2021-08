Aprovados no Sisu podem se matricular a partir de amanhã na Ufam

“A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), informa aos candidatos aprovados no SISU 2º/2021, que o acesso ao sistema ingresso.ufam.edu.br estará disponível a partir do dia 13 de agosto de 2021. A medida visa garantir a matrícula on-line de todos os candidatos aprovados na chamada regular do processo seletivo SISU - 2º/2021.”, diz o comunicado.

Manaus/AM - Aprovados no SISU 2º/2021, poderão se matricular na Ufam a partir desta sexta-feira (13). O aviso foi divulgado nesta quinta-feira (12), no site da universidade.

