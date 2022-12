Aprovados em concurso começam a atuar hoje no Detran Amazonas

Manaus/AM - Os 30 novos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que ingressaram no órgão por meio do concurso público, participaram de um programa de integração de dois dias, antes de assumirem os respectivos cargos.

A recepção deles foi feita na segunda-feira (19), com um ato de acolhida pela equipe de assistência social do órgão. Nesta terça (20), a integração foi encerrada pelo diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo Sá.

Durante esses dois dias, os novos servidores puderam conhecer um pouco do funcionamento do órgão e seus futuros gerentes. Eles iniciam, efetivamente, nesta quarta-feira (21).