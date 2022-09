Após soco, Roberto Cidade seguiu com campanha no Amazonas; ele quer punição a Peixoto

Manaus/AM - Após ser alvo do prefeito de Borba, Simão Peixoto, que o agrediu fisicamente com um soco no rosto na manhã de sexta-feira (2), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição, decidiu seguir com sua agenda de campanha durante o dia. Ele cumpriu agenda em municípios da Calha do Madeira.

O deputado já registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra o prefeito e espera que o mesmo seja punido.

“Essa é uma postura inadmissível e quando vem do chefe de um poder executivo se torna ainda mais grave. As divergências e discordâncias políticas fazem parte da democracia. Não se pode, contudo, partir para violência de forma gratuita como foi o caso. As medidas judiciais já foram adotadas. Espero que a punição ocorra de forma justa e breve. Da minha parte, vou continuar fazendo a política que preza pelo diálogo, pela conciliação e pelo bom senso”, afirmou Cidade.

Após o ocorrido, o deputado estadual deu continuidade à agenda de campanha, participando de carreata e reunião política. De Borba, Roberto Cidade seguiu para os municípios de Novo Aripuanã e Manicoré, onde cumpre agendas políticas.