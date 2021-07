Após ser preso pela PF, Marcellus Campêlo vai coordenar projeto do governo do Amazonas

Manaus/AM - Preso na Operação Sangria, o ex-secretário de Saúde Marcellus Campêlo foi anunciado pelo governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (12), como coordenador do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+), que terá investimentos de R$ 542 milhões.

Um dos alvos da quarta fase da operação Sangria, que apura suposto desvio de recursos na saúde durante a pandemia, Marcellus foi preso pela PF no dia 2 de junho.

Após deixar a prisão, o ex-secretário foi depor no dia 15 de junho na CPI da Covid, no Senado, onde foi questionado sobre o colapso da saúde na pandemia.

Recentemente, o Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado contra Campelo por acúmulo de cargos no governo.

Sobre o Prosamin+

O Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+), com investimentos de R$ 542 milhões, foi lançado nesta segunda-feira. Os recursos, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), serão destinados a obras de urbanização, novos conjuntos habitacionais e saneamento básico na capital e interior do estado. De forma inédita, o programa vai beneficiar, incialmente, bairros da zona leste de Manaus.