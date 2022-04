Após polêmica, Eletrobras abre comportas da Hidrelétrica de Balbina

As famílias que moram nos ramais próximos à hidrelétrica já começaram sentir as primeiras alterações no local, mas a empresa se comprometeu a dar todo o suporte, fazendo o pagamento de cestas básicas e inclusive providenciando transportes já que a expectativa é que a área fique comprometida com a alagação.

Manaus/AM – Após fechar um acordo com a Prefeitura do município de Presidente Figueiredo, a Eletrobras realizou nesta quarta-feira (13), a abertura das comportas da Hidrelétrica de Balbina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.