Após perder emprego, jovem ganha R$ 20 mil em prêmio da Nota Fiscal Amazonense

Manaus/AM – Após trabalhar nove anos como vigilante aeroportuária, Vitória Andrya Mota, de 25 anos, acabou saindo do emprego e estava buscando oportunidades na área, quando descobriu ter sido premiada no sorteio mensal de outubro, com o prêmio de R$20 mil da campanha Nota Fiscal Amazonense.

Seguindo os passos de uma família de comerciantes, Vitória irá usar o prêmio para empreender. “Eu sou a única da minha família que sempre trabalhou empregada. Agora eu vou para o ramo (do comércio) também”, diz ela.

Outro fato curioso é que não é a primeira vez que Vitória é ganhadora de um prêmio da Nota Fiscal Amazonense. “Eu ganhei bem no começo da Campanha. E em 2021 ganhei outra vez. E agora esse”, disse Vitória, que foi ganhadora de dois prêmios de sorteios diários antes de vencer o prêmio principal do sorteio mensal.

Na Nota Fiscal Amazonense, os cidadãos indicam uma instituição social no ato do cadastro na Campanha para receberem um prêmio paralelo, pago somente às instituições, o que equivale a 40% do prêmio do ganhador. No caso de Vitória, ela escolheu o Pró-Menor Dom Bosco, onde estudou boa parte da vida. A instituição ganhou R$ 8 mil.

Para participar dos sorteios, é preciso cadastrar-se no site da campanha (www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br), pedir nota fiscal com CPF incluído, a fim de evitar vencedores homônimos (com o mesmo nome). Os números são divulgados com parte do CPF omitido.