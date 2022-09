Após morte de cirandeira, saiba como estão as vítimas do acidente do Festival de Manacapuru

Há ainda um paciente que está internado em unidade da rede privada na capital. A Secretaria de Estado de Saúde informa que todas as vítimas do acidente estão sendo acompanhadas pelas equipes médicas e de enfermagem das unidades.

Nos HPS Platão Araújo e João Lúcio permanecem internados três pacientes em estado grave e cinco pacientes com quadro de saúde estável. No Hospital Regional de Manacapuru, um paciente recebeu alta hospitalar e outro segue internado recebendo acompanhamento.

Segundo o órgão, não houve altas entre as vítimas do acidente ocorrido no 24º Festival de Cirandas de Manacapuru, desde a última atualização do boletim. No HPS 28 de Agosto, onde Vivian morreu, duas pessoas permanecem recebendo cuidados médicos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.