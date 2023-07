Após instabilidade no site, UFAM prorroga prazo de inscrições para o PSC

Em nota, a Ufam informou que "devido ao problema técnico...o prazo final para os interessados em concorrer as etapas 1 e 2 do PSC foi prorrogado". No entanto, até o momento, o link para inscrições www.compec.ufam.edu.br continua fora do ar.

Manaus/AM - O prazo de inscrições para a 1ª e 2ª etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023 foi prorrogado até as 17h desta quarta-feira (5) após o site da instituição apresentar instabilidade.

