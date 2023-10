Após dois dias perdidos na mata, homens são resgatados no Amazonas

O resgate foi realizado por equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Com base nas informações, os policiais militares se deslocaram para o local informado, onde já se encontrava uma equipe do Corpo de Bombeiros. Durante o reconhecimento da área, as equipes avistaram os homens caminhando em um ramal.

De acordo com a 7ª CIPM, por volta de 8h30, a equipe recebeu a informação, via Centro Integrado de Comando e Controle (Ciops), de que dois homens estavam perdidos em uma área de mata em Presidente Figueiredo, na Comunidade ZF6, quilômetro 17, BR 174.

