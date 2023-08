Após defesa do TCC, universitária passa mal e morre no Amazonas

Manaus/AM - A universitária amazonense Neiliane Pereira do Nascimento, que cursava Pedagogia, morreu após passar mal na sala de aula, nesta sexta-feira (18), um dia após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no Núcleo de Ensino Superior de Eirunepé (Neseir/UEA).

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informou que Neiliane teve um mal súbito e, rapidamente, recebeu os primeiros socorros por meio dos servidores da unidade de ensino. Em seguida, foi encaminhada, ainda com vida, ao pronto-socorro da cidade.

A aluna passou pelo procedimento de reanimação, porém sem sucesso.