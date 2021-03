Após colapso, Parintins será 1º município do Amazonas a ter leitos de UTI

Manaus/AM - Equipamentos para instalação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) começaram a ser entregues, nesta quarta-feira (03), no município de Parintins, interior do Amazonas. Com a pandemia do novo coronavírus, pacientes do interior foram transferidos à Manaus e enfrentaram longas filas à espera de leitos, isso porque as cidades do interior do Amazonas não possuem UTI.

É previsto que sejam instalados 10 leitos, sendo seis para adultos e quatro neonatais. Segundo a prefeitura, o restante dos equipamentos deve chegar até abril deste ano e o recurso público para garantir a instalação deve girar em torno de R$ 4 milhões.

Parintins registrou até esta quarta-feira (03), 8.515 casos confirmados da doença, elevando para 281 mortes pela Covid-19.