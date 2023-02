Após briga, bancada evangélica elege Eli Borges e Silas Câmara como presidentes

Manaus/AM - A presidência da bancada evangélica da Câmara dos Deputados terá os deputados Eli Borges (PL-TO) e Silas Câmara (Republicanos-AM) como os líderes do grupo. Um acordo foi firmado na quarta-feira (8) para que os mandatos sejam alternados pelos próximos dois anos, com duração de seis meses. O primeiro a assumir a presidência será Eli Borges.

