Após 6 anos em obras, escola de tempo integral é inaugurada no Amazonas

O espaço conta com 24 salas de aula, dois laboratórios de Ciências e um laboratório de Informática, uma biblioteca, um Espaço Google, cinco salas para administração, um consultório odontológico, uma sala para atendimento psicológico, uma enfermaria, uma sala de professores, uma sala de coordenação, um pátio coberto, uma cozinha ampla com vários balcões em aço inox e banheiros femininos e masculinos nos três pavimentos de corredor da unidade, dentre outros espaços.

A unidade segue os mesmos padrões adotados pelas demais unidades de Tempo Integral do Amazonas. As obras começaram em 2015, mas foram paralisadas por diversas vezes e retomadas no ano passado.

Manaus/AM - O Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Maria Adelaide Marinho Hortência foi inaugurado no Careiro Castanho na manhã desta quarta-feira (19), na abertura do ano letivo presencial.

