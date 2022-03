Após 54 dias perdidos na mata, primos são resgatados por familiares no Amazonas

Manaus/AM – Os primos Valdemir Paes Serrão, 31, e José Viana Gonçalves, 29, foram resgatados nessa segunda-feira (29), após passarem 54 dias perdidos na mata no município de Urucará, no interior do Amazonas.

Foram os próprios familiares e amigos que encontraram a dupla, depois de as buscas por eles terem sido encerradas pelas autoridades.

Valdemir e José recebidos por amigos e parentes no porto da cidade. Os dois caçadores estavam bastante debilitados e seguiram para o hospital do município.

No dia do desaparecimento, no dia 5 de fevereiro, o pai de Valdemir, Aldemir Pantoja Serrão, 57, também estava caçando com eles. Ele foi achado morto na mata no último domingo (28).