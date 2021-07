Aplicação da 1ª dose da vacina contra Covid será interrompida por 3 dias em Manaus

“Na última sexta-feira, quando começamos a vacinar o público a partir dos 20 anos, tivemos uma resposta muito positiva da população, com mais de 40 mil pessoas em nossos pontos de vacinação. E isso acabou por zerar o nosso estoque de primeiras doses. Mas estamos aguardando novas remessas nos próximos dias, para que possamos retomar o atendimento. Até lá, seguiremos com a segunda dose para que cada vez mais pessoas estejam, de fato, protegidas de complicações que a Covid-19 possa causar”, explica a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Manaus/AM - A aplicação de primeira dose das vacinas contra a covid-19 será interrompida entre os dias 12 e 14, próximas segunda, terça e quarta-feira. Na última sexta-feira, 9, quando foram aplicadas 41.672 doses, a Prefeitura de Manaus ultrapassou a marca de um milhão de pessoas vacinadas, esgotando o estoque para o início do ciclo de imunização. Os sete pontos estratégicos não funcionarão. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) fará o atendimento às pessoas que estão no prazo de segunda dose em unidades de saúde do município.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.