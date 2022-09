Apenas 30% das crianças foram vacinadas contra Poliomielite no Amazonas

As autoridades da área reforçam o apelo para que os pais levemos filhos e filhas para vacinação de modo a evitar o retorno da doença no Estado.

Esse total representa 30,48% do público alvo, que é de 318.039 crianças de 1 a 4 anos, nos 62 municípios, informa a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Manaus/AM - O estado do Amazonas já vacinou 96.949 crianças contra a paralisia infantil desde o último dia 8 de agosto, quando foi iniciada a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.