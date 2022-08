Apenas 20% das crianças tomaram vacina contra paralisia infantil no Amazonas

Manaus/AM - Apenas 20% do público alvo de crianças de 1 a 4 anos de idade já foi imunizada no Amazonas contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, nos 62 municípios. A mobilização vai continuar até próximo o dia 9 de setembro com a finalidade de alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95%, conforme preconiza o Ministério da Saúde (MS).

A meta é vacinar mais de 318 mil crianças que estão aptas a tomar uma das doses da vacina contra a paralisia infantil no Estado.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), 63.609 crianças já foram vacinadas contra a paralisia infantil desde o último dia 8 de agosto, quando foi iniciada a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação no país.

Os números preocupam as autoridades da área da saúde porque graças à vacinação em massa há três décadas não existem casos notificados de paralisia infantil no Brasil.

A queda da cobertura vacinal levou a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) incluir o Brasil e mais sete

países da América Latina como áreas de alto risco para a volta da doença.

Neste ano de 2022, a África, voltou a registrar um caso de poliovírus selvagem, e a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, notificou um caso de poliomielite com paralisia em um adulto que não teria viajado para o exterior.