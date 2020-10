Apenados do interior do Amazonas passam a usar tornozeleira eletrônica

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) implantou o uso da tecnologia de monitoramento eletrônico em apenados do município de Maués, no interior do Amazonas.

Sob a coordenação do Centro de Operações e Controle (COC) da Seap, o processo de cadastro e implantação de tornozeleiras eletrônicas nos apenados do regime semiaberto do município durou dois dias. Durante a ação, foram instalados 30 dispositivos.

Para viabilizar a instalação dos equipamentos eletrônicos, o trabalho contou com a parceria do Fórum da Comarca de Maués. “A ação visa estender o uso das tornozeleiras para o interior do Estado”, ressaltou o coordenador do COC, tenente Tales Renan Silva.

Na ocasião, os monitorados receberam cartilhas com orientações sobre as regras de cumprimento da pena do regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica.