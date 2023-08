Antônio Andrade e Ida Silva renunciam à presidência do Boi Garantido

Os dois encaminharam cartas à diretoria do Boi para oficializarem as renúncias. Com isso, o presidente interino Adson Silveira tem 30 dias para convocar eleições para escolher presidente, vice, Conselho de Ética e Conselho Fiscal do bumbá.

Antônio Andrade e Ida Silva renunciaram aos cargos de presidente e vice-presidente do Boi Garantido. Eles foram afastados uma semana antes do Festival de Parintins deste ano.

