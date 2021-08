Anoar Samad suspende licenças para garantir serviços na Saúde do Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) lembra que ainda é preciso manter o uso da máscara, a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel para o controle da circulação do vírus SARS-CoV-2, que continua presente no Estado.

Apesar da queda no número de infectados por covid no Amazonas, manter o máximo de efetivo preparado na Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) é de suma importância. Pensando nisso, o titular da SES-AM, médico Anoar Samad, prorrogou por mais 90 dias a suspensão das concessões de férias ou licenças médicas de servidores.

