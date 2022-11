Anoar Samad faz alerta sobre aumento de casos de Covid no Amazonas

Manaus/AM - O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, alerta sobre o aumento de casos de infectados por COVID 19 no estado do Amazonas e orienta que a população procure os postos de vacinação.

De acordo com Anoar, mesmo que a situação não esteja crítica como em outros picos da pandemia, é um momento de preocupação, já que partes da América, Europa e Ásia estão passando por surtos da doença.

Com o começo do 'inverno amazônico', as autoridades sanitárias do estado já estão em alerta após registrarem uma alta taxa de transmissão do Coronavírus desde o dia 10 de outubro.

Segundo o secretário, mais de 1.500,000 pessoas não tomaram as doses de reforço contra o vírus, e 500 mil sequer tomaram a primeira dose.

"É urgente, portanto, os faltosos procurarem os postos de vacinação das prefeituras para, principalmente, completarem sua dose de reforço. Não esperem os casos aumentarem mais ainda para todos correrem ao mesmo tempo para se vacinar, exatamente como aconteceu no início deste ano, superlotando os pontos de vacinação com filas intermináveis. Faça a sua parte e com certeza teremos um fim de ano mais seguro e tranquilo para todos nós.", destacou Anoar.