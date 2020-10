Aniversário: TCE entrega certificados a gestores públicos do Amazonas

Manaus/AM – No dia em que encerra a programação do 70º aniversário da Corte, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou a entrega do Selo de Gestão Pública aos gestores que obtiveram bom desempenho na Administração Pública nos últimos dois anos a partir de critérios estabelecidos pelo TCE-AM. A entrega do selo (nas categorias Ouro, Prata e Bronze) foi realizada na manhã desta sexta-feira (16), no auditório da Corte de Contas.

Ao falar sobre a nova dinâmica do TCE-AM em dar destaque aos bons gestores, o presidente do Tribunal, conselheiro Mario de Mello, ressaltou a importância do controle social, da fiscalização do cidadão e ainda da iniciativa do Tribunal de reconhecer as boas gestões.

“O principal interessado em todo esse processo que foi realizada é o cidadão. O eleitor que, periodicamente, vai às urnas para escolher seus representantes. É preciso ter cuidado com quem vai eleger. O TCE-AM, neste sentido, oferece mais esta ferramenta para que a sociedade possa refinar as suas escolhas e o interesse público possa ser prestigiado”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, ao ressaltar que o Tribunal não só aponta erros, ele ensina como fazer o certo (pedagógico) antes de multar, e também reconhece quem está trilhando bons caminhos na gestão pública.

Diferentemente da lista produzida pela Corte de Contas entregue à Justiça Eleitoral, que abrangeu os gestores com contas rejeitadas por irregularidades, o Selo de Gestão visa dar ênfase ao bom desempenho obtido por quem esteve à frente de órgãos públicos nos últimos anos. Dessa forma, o TCE-AM pode dar destaque às administrações positivas, no objetivo de colaborar com a sociedade.