Andanças de Ciganos deslumbra sambódromo com apresentação sobre a criação do mundo

A Andanças de Ciganos é uma das escolas de samba mais tradicionais de Manaus, com 47 anos de história. A agremiação já conquistou 12 títulos do carnaval amazonense, e esta em busca de mais um.

Manaus/AM- A Andanças de Ciganos levou o público ao delírio no sambódromo de Manaus neste domingo (2). A agremiação, que se apresentou com o enredo "Gênesis", encantou o público com fantasias luxuosas, carros alegóricos fascinantes e um samba-enredo contagiante.

