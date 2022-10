Amom Mandel é o deputado federal mais votado do Brasil

Com 21 anos, Amom é o deputado eleito mais novo do Brasil. Ele teve seu primeiro mandato aos 19 anos como vereador de Manaus

Ele figura como primeiro lugar no ranking com 14,49% ao ser eleito com 288.555 mil votos à Câmara dos Deputados, sendo o que mais recebeu votos em relação ao total de eleitores do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.