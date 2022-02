Amigos procuram família de idoso morto em Manacapuru para evitar enterro como indigente

No dia do crime, os suspeitos iriam apenas roubar o dinheiro, mas como Erivaldo reagiu ao roubo, os suspeitos desferiram sete golpes de faca contra ele.

A vítima era um comerciante conhecido do local, e os infratores estavam monitorando o dinheiro das vendas. Erivaldo chegou a comentar com terceiros que estava sendo vigiado.

Familiares ou alguém que conheça familiares da vítima podem entrar em contato pelo número (92) 9456-3786, ou ir até a sede do IML, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova 2, na zona norte, para saber os procedimentos de liberação do corpo.

O corpo de Erivaldo ainda está no necrotério do IML, e só pode ser liberado mediante a apresentação de algum familiar.

Segundo uma amiga em comum de Erivaldo, ele morava há muitos anos na comunidade de Caviana, no interior de Manacapuru, e nenhum parente do idoso fez uma visita no tempo em que ele morava ali.

Manaus/AM - Vizinhos de Erivaldo Bispo de Oliveira, de 78 anos, que foi assassinado no último dia 3 de fevereiro em Manacapuru, estão procurando familiares da vítima para o que seu corpo, que ainda está no Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, seja liberado para evitar enterro como indigente.

