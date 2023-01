Amigos fazem vaquinha para pagar translado de amazonense morto em acidente em SC

Manaus/AM – Amigos e familiares de Amnon Viana Coelho, 36, morto em um acidente de carro, pedem ajuda para trazer o corpo do homem de Santa Catarina para Manaus.

O irmão, Valério Furtado Coelho, está tentando viajar para o estado a fim de providenciar o translado de Amnon.

Contudo, a família não tem condições de custear todo o processo. Para ajudar os amigos estão fazendo uma vaquinha e estão pedindo apoio da população e principalmente dos amigos e ex-colegas de trabalho de Amnon.

“A gente já começou uma vaquinha com os amigos e estamos divulgando o PIX do irmão dele. Estamos vendo se colocamos ele no voo agora a tarde para ir para Santa Catarina para resolver os trâmites legais”, diz Haniel Cascais, amigo de infância de Amnon.

Quem puder colaborar, pode realizar a doação através do PIX 80595030220 (CPF) – Valério Furtado Coelho Junior.

“O Amnon trabalhava no transporte especial aqui até o finalzinho do ano passado, creio que ele era sindicalizado no Sindespecial aqui em Manaus, inclusive os amigos rodoviários que puderem ajudar também seria muito bom”, pede o amigo.

Haniel também pede o apoio do governo e município para viabilizar o translado do corpo de Amnon.

“ Precisamos da ajuda da Secretaria de Assistência do Estado e da prefeitura também. Nós ainda não entramos em contato com ele porque estamos na agonia ainda, mas se eles puderem nos ajudar e também nos orientar, vê o que podem fazer nesse caso, nós ficaremos muito agradecidos”, destaca Haniel.