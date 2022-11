Amigos fazem festa em cemitério do Amazonas em homenagem a jovem e vídeo viraliza

Manaus/AM - Uma homenagem um tanto que inusitada no Dia de Finados, em Manicoré, no interior do Amazonas, está viralizando nas redes sociais. Amigos se reuniram no cemitério da cidade e promoveram uma festa no túmulo do amigo Otávio Henrique da Silva Cardoso, que gostava muito de festas e morreu em maio deste ano.

As imagens mostram o túmulo do jovem cercado de amigos com latinhas de cerveja na mão e ao som do batidão.

Nas redes sociais, internautas dividiram opniões. Enquanto uns acharam graça e brincaram com a situação, outros já afirmaram ser desrespeitoso com os familiares que estavam em túmulos próximos.

No dia 16 de maio desse ano, Otávio foi assassinado a tiros na frente da mãe, dentro de um supermercado no município.