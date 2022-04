Amazonino visita bairros e diz que segurança pública preocupa o povo

Manaus/AM - O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania), esteve neste sábado (9) na comunidade do Acará no Viver Melhor, zona Norte de Manaus. Amazonino percorreu o bairro e tomou café na casa de uma moradora. “É esse contato que eu gosto. Conversar com o povo, ouvir, saber dos problemas, discutir soluções. Isso tudo me dá ânimo, me dá força para seguir minha missão de trabalhar por um Amazonas mais justo e melhor para todos”, disse Amazonino.

O ex-governador ouviu relatos do caos na segurança pública, problemas graves na área da saúde e de infraestrutura. Amazonino gravou o primeiro episódio do “Café com Amazonino”, uma série que será lançada nas redes sociais do ex-governador.

Em seguida, Amazonino percorreu as ruas do bairro e foi recebido com festa pelos moradores. “Isso será uma rotina tanto em Manaus quanto no interior”, disse.