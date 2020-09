Amazonino lidera para Prefeitura de Manaus, segundo pesquisa Action

Manaus/AM – Pesquisa Action com 900 entrevistados na zona urbana de Manaus, no último 3 de setembro, mostra um quadro com Amazonino Mendes e David Almeida à frente dos demais pré-candidatos na disputa da Prefeitura de Manaus.

No cenário espontâneo, Amazonino tem 12,9% das intenções de voto, enquanto David Almeida fica com 9,4%. No cenário estimulado, conforme a Action, Amazonino tem 31,8% de preferência e Almeida 18,1%.

No cenário de disputa para um eventual 2º turno, Amazonino tem 42,7% se enfrentar David Almeida, que fica com 35%.

Um segundo turno de David Almeida, este tem a preferência de 39,5% se o confronto for com Capitão Alberto Neto.

A pesquisa tem margem de erro 3,3% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Registro no TRE-AM nº ºAM-00451/2020, do dia 03/09/2020.