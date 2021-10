Amazonino diz que vai trabalhar para fazer do União Brasil o maior partido do Amazonas

“Eu tenho a honra de ter sido aceito, informalmente, como candidato ao Governo do nosso Estado. Eu analiso tudo isso com o mesmo sentimento de renovação, de resgate, de melhoria efetiva para um povo que não aguenta mais. Além das vicissitudes brutais dos tempos atuais, sofremos ainda com as consequências horríveis dessa pandemia. Muitas famílias ficaram enlutadas, perdemos muitos amigos”, lamentou o ex-governador.

O ex-governador Amazonino Mendes publicou neste sábado vídeo em suas redes sociais em que fala da sua filiação ao União Brasil, partido que surgiu nessa semana com a fusão entre DEM e PSL e já é o maior partido do país.

