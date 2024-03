Amazonense é preso em Londres suspeito de atear fogo em prédio de luxo

A polícia trata o incêndio como criminoso, com intenção de colocar a vida em risco, e o rapaz foi preso no último domingo (3), suspeito de ter iniciado o fogo no apartamento onde morava. As circunstâncias do incêndio ainda estão sendo apuradas, e a família ainda busca respostas sobre o ocorrido.

Segundo membros da família que não quiseram se identificar, o rapaz mora na cidade europeia há quatro anos e lá trabalhava para ajudar a irmã mais nova que mora em Eirunepé, no interior do Amazonas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.