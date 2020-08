Amazonas volta a registrar mais de mil casos de Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas voltou a registrar mais de mil casos de Covid-19 neste sábado (29). De acordo com Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram contabilizados mais 1.015 infectados pelo novo coronavírus, com o total subindo para 119.859. A última vez que o Amazonas havia registrado mais de mil casos foi no dia 30 de julho, com 1.047.

A FVS também confirmou três óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, sendo um em Manaus e outros dois no interior. Além disso, outros dois tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.634 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (28), foram registrados 42 sepultamentos, sendo dois óbitos em domicílio.

O boletim ainda informou a recuperação de mais 882 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 101.776 o número de pessoas recuperadas da Covid-19. O Estado possui 14.449 pessoas com diagnóstico de Covid-19 que estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.

Municípios

Dos 119.859 casos confirmados no Amazonas até este sábado, 42.346 são de Manaus (35,33%) e 77.513 do interior do estado (64,67%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.898); Parintins (4.054); São Gabriel da Cachoeira (3.926); Manacapuru (3.745); Tefé (3.440); Humaitá (2.877); Barcelos (2.506); Lábrea (2.354); Itacoatiara (2.039); Santa Isabel do Rio Negro (2.013); Presidente Figueiredo (1.981); Eirunepé (1.867); Iranduba (1.797); Tabatinga (1.762); Ipixuna (1.612); Benjamin Constant (1.539); Rio Preto da Eva (1.337); Manicoré (1.319); Careiro (1.313); Maués (1.304); São Paulo de Olivença (1.285); Autazes (1.255); Pauini (1.246); Alvarães (1.209); Santo Antônio do Içá (1.186); Carauari (1.181); Boca do Acre (1.154); Tapauá (968); Guajará (900); Urucurituba (889); Atalaia do Norte (878); Nova Olinda do Norte (871); Barreirinha (858); Fonte Boa (777); Anori (746); Beruri (713); Borba (704); Itapiranga (703); Nhamundá (691); Anamã (690); Novo Aripuanã (671); Uarini (660); Amaturá (631); Urucará (612); Tonantins (586); São Sebastião do Uatumã (561); Itamarati (559); Juruá (510); Maraã (478); Manaquiri (459); Japurá (437); Canutama (379); Novo Airão (362); Jutaí (357); Boa Vista do Ramos (324); Silves (293); Caapiranga (287); Codajás (220); Envira (195); Apuí (180) e Careiro da Várzea (165).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.244 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 58 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.390. A lista inclui Manacapuru (147); Parintins (109); Coari (105); Tefé (85); Tabatinga (79); Humaitá (71); Itacoatiara (64); São Gabriel da Cachoeira (51); Iranduba (48); Benjamin Constant (37); Autazes (36); Maués (33); Lábrea (33); Manicoré (31); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (24); Presidente Figueiredo (24); São Paulo de Olivença (24); Santo Antônio do Içá (23); Borba (22); Fonte Boa (18); Rio Preto da Eva (18); Careiro (17); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (14); Alvarães (13); Guajará (13); Manaquiri (12); Barreirinha (12); Boca do Acre (11); Anori (11); Novo Aripuanã (11); Carauari (10); Uarini (9); Nhamundá (9); Amaturá (9); Beruri (9); Juruá (7); Novo Airão (7); Eirunepé (7); Caapiranga (7); Itapiranga (6); Urucará (6); Tapauá (5); Silves (5); Itamarati (5); São Sebastião do Uatumã (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Codajás (4); Ipixuna (4); Boa Vista do Ramos (2); Japurá (1) e Envira (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí e Canutama.