Amazonas tem redução de Influenza e aumento em casos de Vírus Sincicial Respiratório

Manaus/AM- O Amazonas apresentou redução do número de casos de Influenza e aumento da circulação de Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A análise epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) é do período de novembro a 15 de janeiro de 2022.

Conforme o boletim, foram confirmados laboratorialmente 1.307 casos de Influenza a partir da análise de 14.846 amostras, coletadas entre 31 de outubro de 2021 e 15 de janeiro de 2022 e provenientes de unidades de saúde do Estado e processadas no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM). Todos os casos foram confirmados para Influenza A, com destaque para 82% (1.072) de Influenza A (H3N2).

Dos 1.307 casos de Influenza A, 78% (1.017) são residentes de Manaus, 20% (257) de 35 municípios do interior do Estado e 3% (33) foram notificados no Amazonas, mas são residentes de outros estados brasileiros. Desde o início do período sazonal para vírus respiratórios, que iniciou em novembro de 2021 e segue até maio de 2022, a maior ocorrência de casos foi registrada entre 12 e 18 de dezembro do ano passado, com 385 casos de Influenza A.

O aumento de casos de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) foi observado desde o dia 19 de dezembro de 2021. Do total de amostras analisadas (14.846), 1.154 foram positivas para outros vírus respiratórios. Desses (1.154), 25% são casos de VSR.

Entre os demais vírus identificados nas amostras processadas no Lacen-AM estão: Rinovírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Coronavírus/Sazonal, Parainfluenza, Adenovírus e Enterovírus.

Cenário de Influenza - Entre os municípios do Amazonas que mais registrados casos confirmados de Influenza A estão: Manaus (1.017), Tefé (113), Manicoré (24), Eirunepé (17), Manacapuru (14), São Paulo de Olivença (10), Itacoatiara (9), Jutaí (9), Rio Preto da Eva (7) e Iranduba (6).

Também foram registrados 9 óbitos por Influenza A, sendo 8 por Influenza A (H3N2) e 1 por Influenza A (não subtipado). Entre os óbitos, 6 apresentavam, pelo menos, um fator de risco, como hipertensão e diabetes.