Amazonas tem redução de doenças causadas pela cheia dos rios em 2021

Manaus/AM - Análise comparativa entre os meses de janeiro a maio de 2021 com o mesmo período de 2020, mostrou que o Amazonas apresentou redução de casos de Doenças de Veiculação Hídrica, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). As principais reduções foram observadas no cenário de doenças diarreicas agudas (DDA) e leptospirose. Já a hepatite A apresenta estabilidade no número de casos.

Conforme balanço atualizado das doenças de veiculação hídrica, consolidado pela FVS-AM, as doenças diarreicas agudas apresentaram redução de 14%, sendo registradas 52.095 ocorrências de janeiro a maio deste ano e 60.570 nos primeiros cinco meses de 2020. No entanto, um aumento de 1,52% pode estar associado à vazante de algumas calhas dos rios.

O estado também apresenta redução de 13% do cenário de leptospirose, sendo 13 casos notificados de janeiro a maio de 2021, e 15 no mesmo período do ano anterior. Ainda conforme o balanço, a hepatite A apresentou estabilidade no número de casos, sendo dois casos até maio deste ano, e dois no mesmo período de 2020.

No entanto, ainda é necessário estar atento e manter os cuidados preventivos a essas doenças, principalmente com a aproximação do período de vazante dos rios.