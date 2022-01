Amazonas tem quase 60 mil casos de malária; Confira as cidades mais afetadas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), divulgou nesta quarta-feira (5), o balanço dos casos da Malária dos últimos dois anos no Amazonas e alguns municípios chamaram a atenção.

Foram registrados 58.907 casos em 2020, e 57.194 em 2021. Somente em Manaus, foram registradas 4.459 infecções. Conforme análise epidemiológica os municípios que mais apresentaram casos de malária em 2021 foram: Barcelos (9.144), São Gabriel da Cachoeira (9.010), Manaus (4.459), Tefé (3.360), Tapauá (2.721), Santa Isabel do Rio Negro (2.572), Carauari (2.247), Coari (1.974), Canutama (1.939) e Lábrea (1.915).

No ano passado, os picos de casos foram registrados no período sazonal para malária, que coincide com a vazante dos rios no Amazonas, compreendendo principalmente o período de julho a outubro.



De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a malária é desafio para a saúde pública.

Tratamento

O Amazonas deu início, em setembro do ano passado, à fase de implementação da tafenoquina, medicamento que reduz o tempo de tratamento da malária vivax, tipo mais comum da doença.

Seis unidades da rede pública estadual de saúde na capital passaram a receitar o medicamento, juntamente com o teste G6PD, para diagnóstico deste tipo da doença. Manaus e Porto Velho (RO) são as primeiras cidades do mundo a utilizar esse tratamento.

A tafenoquina é um medicamento administrado em dose única, que facilitará a adesão do paciente e será uma alternativa ao tratamento com primaquina, administrada por sete dias. A nova droga não exclui o uso associado com cloroquina.