Amazonas tem quase 160 mil casos confirmados de Covid-19

Manaus/AM - O boletim sobre o número de casos de Covid-19 no Amazonas divulgado, nesta quarta-feira (28), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) passa a apresentar informações de taxa de ocupação geral de leitos com os números de internações com menos de 20 dias (pacientes na fase aguda da doença e em período de transmissão) e de internações superiores a 20 dias (pacientes em fase fora de período de transmissão da doença, mas que ainda necessitam de atendimento hospitalar especializado). Além de conter um levantamento sobre as internações adultas e infantis, com a finalidade de apresentar com maior precisão a taxa de ocupação de acordo com o perfil de pacientes.

O Amazonas registrou, nesta quarta, 865 novos casos da doença. Sendo 802 (377 na capital e 425 no interior) detectados por testes rápidos, que identificam os anticorpos para o vírus. Outros 63 casos (41 na capital e 22 no interior) foram identificados através do exame RT-PCR, que aponta casos novos entre o 3º e o 6º dias da doença. Totalizando 159.583 casos confirmados de Covid-19 no estado.

De acordo com o boletim, foram confirmados 13 óbitos pela doença, sendo 8 ocorridos na segunda-feira (26) e 5 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, elevando para 4.491 o total de mortes. O boletim aponta que 19.045 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas. Além disso, segundo a Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (27), foram registrados 36 sepultamentos e 7 óbitos em domicílio.

No levantamento da FVS-AM, o Amazonas conta com 443 pacientes internados, sendo 282 em leitos clínicos (46 na rede privada e 236 na rede pública), 150 em UTI (51 na rede privada e 99 na rede pública) e 11 em sala vermelha na rede pública.

Há ainda outros 55 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 40 estão em leitos clínicos (20 na rede privada e 20 na rede pública), 8 estão em UTI (na rede pública) e sete em sala vermelha na rede pública.

Ao todo, 11 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Alvarães, Amaturá, Benjamin Constant, Codajás, Eirunepé, Juruá, Jutaí, Santo Antônio do Içá, Novo Aripuanã, Tapauá, e Tonantins.

Do total de 159.583 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (28), 62.330 são de Manaus (39,06%) e 97.253 do interior do estado (60,94%).