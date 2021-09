Amazonas tem mais de 70% de veículos com licenciamento atrasado

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), informou que fez um levantamento no mês de agosto, que apontou que 72% dos veículos que circulam no estado estão com o licenciamento atrasado.

Segundo o Detran-AM, até o mês de agosto, a frota geral de veículos era de 1.036.998 no Estado do Amazonas. Destes, 751.247 veículos estavam com o licenciamento do Detran em atraso. Ainda segundo a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) são 8,2 mil veículos estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em atraso no Amazonas, no exercício de 2021.

Licenciamento anual o procedimento realizado anualmente para a regularização dos débitos do veículo: IPVA, SEGURO DPVAT e Taxa do serviço de Licenciamento Anual. Para a regularização, os proprietários devem entrar no site (www.detran.am.gov.br/servicos/licenciamento-anual) Emitir boletos para pagamento das taxas do serviço; Efetuar pagamento das taxas do serviço; Agendar atendimento para o serviço na opção “Recebimento de CRLV”; Comparecer ao Posto de Atendimento na data e hora escolhidas no agendamento.

Para aumentar a modernização no atendimento ao usuário, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) passou a disponibilizar o pagamento de suas taxas por meio de Pix, sistema de pagamento eletrônico instantâneo. A inovação começou a valer a partir da última terça-feira (21) e deverá contemplar todos os serviços do órgão.

Todos os boletos com as taxas do Detran, multas aplicadas pelo órgão e o seguro obrigatório (quando ele voltar a ser cobrado) passarão a vir com um QR code para o pagamento via Pix. Já o Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA), por se tratar de um tributo da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), continuará a ser emitido apenas com o código de barras, como acontece atualmente.

As multas emitidas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que estiverem pendentes de pagamento no ato do licenciamento do veículo, também poderão ser pagas por Pix, pois desde o último dia 1º de setembro, o órgão municipal de trânsito também passou a adotar o pagamento eletrônico instantâneo.