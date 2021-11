Amazonas tem maior número de abstenção no 1º dia de Enem, diz Inep

O Amazonas foi o Estado com maior número de abstenção com 40,6%, de acordo com os dados divulgados, neste domingo (21), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com a Agência Brasil, o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 digital e impresso teve 26% de abstenção no Brasil, com o total de 3,1 milhões de candidatos inscritos, cerca de 2,3 milhões compareceram às provas em mais de 1,7 mil municípios.