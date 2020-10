Amazonas tem aumento de 157% em mortes por covid-19, diz JN

Manaus/AM - O Jornal Nacional apresentou na noite desta terça-feira (6), o balanço dos casos de covid-19 no Brasil. O país soma 4.940.499 casos e 146.773 mortes.

O Amazonas, de acordo com o balanço divulgado pelo jornal, que antes estava em estabilidade, agora apresenta uma alta de 157% no número de mortes, em comparação há 14 dias.

O que diz a FVS

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a edição nº 187, do Boletim Diário Covid-19, divulgado nesta terça-feira (6), registra 998 casos de covid-19, elevando para 143.571 infectados no Estado. Já em relação óbitos, a FVS afirma que foram registrados 6 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 4.193 o número de mortos pela doença no Estado.

De acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05), foram registrados 44 sepultamentos e seis óbitos em domicílio.