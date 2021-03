Amazonas tem 44 pacientes na fila de espera por leitos no Amazonas

Eles alertam que boa parte da população ainda foi infectada com a nova cepa P1 e o estado enfrenta agora o surgimento da variante P2 que pode ter um potencial tão letal quanto a anterior. Por isso, é necessário manter o distanciamento social e as medidas restritivas para que o sistema de saúde não venha sofrer um novo colapso.

Segundo informações divulgadas nesse domingo (21), pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), o estado registrou queda de casos e alcançou a menor marca internação diária, com apenas 19 casos nesta data, mesmo assim, ainda sofre com a falta de leitos.

Manaus/AM - Com 12 mil mortes registradas e mais de 330 mil casos confirmados de covid-19, o Amazonas mantém uma fila com 44 pacientes que aguardam leitos em hospitais do estado.

