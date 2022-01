Amazonas tem 2 novos casos de ‘Doença da Urina Preta’

Os casos são predominantemente de homens, o que representa 61% (47/77) dos casos, e a faixa etária de 40 a 59 anos foram os mais acometidos, totalizando 40% (31/77) dos casos, seguido pela faixa etária acima de 60 anos, com 23% (18/77). Os peixes consumidos pelos casos compatíveis com a Doença de Haff são: tambaqui, pacu e pirapitinga. A maioria (97%) dos pescados relacionados à síndrome são peixes de vida livre.

Os dois novos casos foram registrados nos últimos 20 dias (22/12 a 11/01) em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS-AM), coordenado pela FVS-RCP. O boletim está disponível em: https://bit.ly/3nnnHUp.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.